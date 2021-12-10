Алек Болдуин выступил за продолжение съемок «Ржавчины»

Актер Алек Болдуин опубликовал в Instagram заявление от имени съемочной группы фильма «Ржавчина», на площадке которого погибла оператор Галина Хатчинс. Об этом написала «Газета.ru».

Болдуин, который является продюсером фильма, заявил, что он и его команда приняли решение продолжать съемки.

«Описание съемок „Ржавчины“ как безалаберной, опасной и эксплуататорской работы ошибочны и отвлекают от самого важного — от памяти о Галине Хатчинс и от необходимости модернизировать устаревшую технику безопасности и обращения с огнестрельным оружием в киноиндустрии», — говорится в коллективном письме.

Также авторы письма указали, что некоторые члены съемочной группы не согласились с таким решением и покинули проект.

На съемках вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, который оказался заряжен настоящими патронами. В результате этого погибла оператор Галина Хатчинс, а также был ранен режиссер Джоэл Сауза.