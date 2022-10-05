Алек Болдуин достиг соглашения с семьей погибшей Галины Хатчинс | 360°

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Алек Болдуин достиг соглашения с семьей погибшей Галины Хатчинс

CNN: муж погибшей на съемках фильма Болдуина Галины Хатчинс станет его продюсером

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Голливудский актер Алек Болдуин достиг соглашения с семьей кинооператора Галины Хатчинс, в которую он случайно выстрелил на съемках фильма «Ржавчина» (Rust). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на адвоката актера.

«Мы достигли соглашения, подлежащего утверждения судом, по нашему делу о неправомерной смерти против продюсеров „Ржавчины“, включая Алека Болдуина и Rust Movie Productions, LLC. В рамках этого урегулирования наше дело будет прекращено», — сообщил в заявлении Мэттью Хатчинс, муж погибшей.

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Он подтвердил, что съемки фильма в январе 2023 года спонсировались первоначальными основными участниками. Сам Хатчинс теперь стал исполнительным продюсером фильма и получит часть прибыли.

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«Я не заинтересован в том, чтобы заниматься взаимными обвинениями или перекладывать вину. Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. Я благодарен продюсерам и сообществу за то, что они объединились, чтобы отдать дань уважения последней работе Галины», — сообщил вдовец.

До этого актер подал в суд на продюсеров картины. Он все еще настаивает, что не виноват в гибели оператора.

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