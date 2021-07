Альбом Билли Айлиш установил рекорд по количеству предзаказов

Релиз нового сборника песен Happier than ever, который подготовила певица Билли Айлиш, фанаты смогут услышать 30 июля. Однако уже сейчас он бьет исторический рекорд по количеству предзаказов, рассказал портал Just Jared со ссылкой на Apple Music.

Представители Apple Music отметили, что более одного миллиона пользователей добавили долгожданный альбом до официального релиза в свои плейлисты. Отмечается, что в него войдут 16 песен, среди которых окажутся и ранее представленные, написал News.ru.

До этого случая 19-летняя певица из США уже била рекорды. Ее дебютный альбом When we all fall asleep, where do we go? , вышедший в 2019 году, за несколько суток до старта продаж заказали 800 тысяч фанатов.