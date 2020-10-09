Альбом Агутина впервые выдвинули на «Грэмми» сразу в пяти номинациях
Об этом Леонид Агутин сообщил на своей странице в Facebook.
«Друзья, альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на Грэмми в пяти номинациях!» — написал музыкант.
Пресс-секретарь артиста Наталия Николенко рассказала РИА «Новости», что альбом музыканта попал в лонг-лист премии.
«Это лонг-лист. 7 декабря будет голосование по шорт-листу, потом уже будет объявлен шорт-лист», — пояснила она.
Николенко отметила, что Леонида Агутина впервые выдвигают на «Грэмми». Она подчеркнула, что музыкант этому очень рад.
Альбом La Vida Cosmopolita выдвинули в двух номинациях — «Лучший латинский поп-альбом» и «Лучший альбом года». Отдельно отметили композицию Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола — песня претендует на номинации «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка». Кроме того, за приз в номинации «Лучшая аранжировка» поборется композиция Father is Near you. А на звание лучшего видео выдвинули клип Funky Cha.