Альбом Агутина впервые выдвинули на «Грэмми» сразу в пяти номинациях

Альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita попал в лонг-лист «Грэмми» сразу в пяти номинациях. Российского музыканта впервые номинировали на эту премию.

Об этом Леонид Агутин сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья, альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на Грэмми в пяти номинациях!» — написал музыкант.

Источник фото: Facebook.

Пресс-секретарь артиста Наталия Николенко рассказала РИА «Новости», что альбом музыканта попал в лонг-лист премии.

«Это лонг-лист. 7 декабря будет голосование по шорт-листу, потом уже будет объявлен шорт-лист», — пояснила она.

Николенко отметила, что Леонида Агутина впервые выдвигают на «Грэмми». Она подчеркнула, что музыкант этому очень рад.

Альбом La Vida Cosmopolita выдвинули в двух номинациях — «Лучший латинский поп-альбом» и «Лучший альбом года». Отдельно отметили композицию Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола — песня претендует на номинации «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка». Кроме того, за приз в номинации «Лучшая аранжировка» поборется композиция Father is Near you. А на звание лучшего видео выдвинули клип Funky Cha.