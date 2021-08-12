Алана Мамаева высказалась об иске о разделе имущества, поданном экс-супругом

В иске о разделе имущества и взыскании с бывшей жены алиментов на детей, поданном полузащитником ФК «Ростов» Павлом Мамаевым, сказано, что Алана тратила деньги в ущерб интересам семьи. В частности, делала пластические операции, на которые потратила три-четыре миллиона рублей.

В ответ Алана мамаева опубликовала в Instagram пост, в котором назвала требования Павла бенефисом. Она подчеркнула, что пациенты, привлеченные ее постами, давали ему положительную характеристику в суде. Люди утверждали, что он помогал оперировать нуждающихся, хотя он этого никогда не делал.

«Его лозунг: „Мне никто не помогал, с чего я должен“. А про мои операции, я даже говорить ничего не буду, пусть это останется на его совести. Это подло и низко. Он видел меня после двух родов», — написала Алана.

Их свадьба с Павлом Мамаевым состоялась в 2013 году. В апреле 2021 они разошлись из-за измены футболиста с испанской моделью. Затем у него появилась новая пассия. Алана пожелала ей «оставить без штанов» бывшего мужа.