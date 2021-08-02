Алана Мамаева унизила бывшего мужа, узнав о его новом увлечении

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева негативно высказалась о его новом романе в своем аккаунте в Instagram. Алана отреагировала на заявление Надежды Санько, которая рассказала о начальной стадии отношений с футболистом. Об этом написала «Газета.ru».

Мамаева написала, что пусть нынешняя возлюбленная ее бывшего супруга оставит его без штанов. А 30 тысяч рублей, которые он перечисляет на продукты детям, это унизительно и стыдно по сравнению с суммой в 250 тысяч евро, которую он тратит на шампанское в Монако, чтобы отпраздновать победу. Алана также упомянула отца Павла, который считал бы ее святой, если бы видел всю ситуацию, которая сейчас происходит с его сыном.

Бывшая жена футболиста также обратилось к Надежде и заверила, что всегда ей восхищалась, хоть та ей и завидовала. Алана назвала Санько умной женщиной, которая сможет «расчехлить» Павла по полной, а также оставить его без штанов.

Алана добавила, что Мамаев трус, за которого сейчас все решает очередная «охотница за бабками», интересующаяся тем, что Павел дарил бывшей жене и сколько денег давал.