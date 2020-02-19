Аль Пачино очень жадный: мнение бывшей любовницы

Девушка заявила, что не могла больше переносить такую огромную разницу в возрасте — 40 лет, так как мужчина вообще не устраивал романтических жестов в ее адрес. Дохан не может вспомнить, когда главный герой «Крестного отца» дарил ей хотя бы цветы.

Сайт «Утро.ру» напомнил, что актер никогда не был женат, но у него есть трое детей. Чаще всего он закручивает романы с партнершами по фильмам.