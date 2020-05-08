Акция «Окна Победы» стартовала в России. Эвелина Бледанс показала пример

Акция «Окна Победы» стартовала в России — в ней приняли участие различные знаменитости, а также Национальный Медико-хирургический центр имени Пирогова в Москве.

Актриса Эвелина Бледанс, вместе со своим сыном Семеном принимает участие в проекте «Окна Победы». Они украшают окна своего загородного дома в Подмосковье праздничной символикой. Таким образом участники поздравляют ветеранов и выражают им свою благодарность в условиях пандемии.

Спасибо за победу. Тут георгиевскую ленточку. И вот еще такая надпись у нас будет — 9 мая. Вот давай, помогай. Всех с наступающим праздником Великой Победы. Если у вас нет наклеек, вы можете нарисовать на стекле Эвелина Бледанс.

Акцию подхватил и Национальный Медико-хирургический центр имени Пирогова в Москве. Центральные входные группы украсили символами праздника: Георгиевскими лентами, журавлями, красными звездами и поздравительными надписями.

Впервые за 75 лет затруднительно поздравить наших ветеранов лично. Потому что это небезопасно. Поэтому сотрудники Пироговского центра откликнулись, чтобы выразить свое почтение героям Великой отечественной войны и максимально безопасно их поздравить Марина Кирпичевская. Пресс-секретарь Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова

На территории Пироговки украсили окна и витражи и двери всех корпусов. И это — несмотря на то, что по понятным причинам, загруженность врачей в данный момент просто невероятная.

Один из корпусов центра имени Пирогова сейчас полностью отдали для лечения больных коронавирусом — он заполнен на 100%. Сейчас здесь находятся 250 пациентов, которые обеспечены современным оборудованием, необходимым для эффективного лечения.

Разумеется, в праздничные дни, больница будет работать в обычном напряженном режиме. Но вот эта символика обязательно напомнит людям в масках, какую великую дату отмечает страна. Пусть даже в этот раз и не совсем обычно.