    08 мая 2020, 18:00

    Акция «Окна Победы» стартовала в России. Эвелина Бледанс показала пример

    Екатерина Бутовская, Кристина Зайцева, Максим Беспалов, Нина Петлинова

    Акция «Окна Победы» стартовала в России — в ней приняли участие различные знаменитости, а также Национальный Медико-хирургический центр имени Пирогова в Москве.

    Актриса Эвелина Бледанс, вместе со своим сыном Семеном принимает участие в проекте «Окна Победы». Они украшают окна своего загородного дома в Подмосковье праздничной символикой. Таким образом участники поздравляют ветеранов и выражают им свою благодарность в условиях пандемии.

    Спасибо за победу. Тут георгиевскую ленточку. И вот еще такая надпись у нас будет — 9 мая. Вот давай, помогай. Всех с наступающим праздником Великой Победы. Если у вас нет наклеек, вы можете нарисовать на стекле

    Эвелина Бледанс.

    Акцию подхватил и Национальный Медико-хирургический центр имени Пирогова в Москве. Центральные входные группы украсили символами праздника: Георгиевскими лентами, журавлями, красными звездами и поздравительными надписями.

    Впервые за 75 лет затруднительно поздравить наших ветеранов лично. Потому что это небезопасно. Поэтому сотрудники Пироговского центра откликнулись, чтобы выразить свое почтение героям Великой отечественной войны и максимально безопасно их поздравить

    Марина Кирпичевская.Пресс-секретарь Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова

    На территории Пироговки украсили окна и витражи и двери всех корпусов. И это — несмотря на то, что по понятным причинам, загруженность врачей в данный момент просто невероятная.

    Один из корпусов центра имени Пирогова сейчас полностью отдали для лечения больных коронавирусом — он заполнен на 100%. Сейчас здесь находятся 250 пациентов, которые обеспечены современным оборудованием, необходимым для эффективного лечения.

    Разумеется, в праздничные дни, больница будет работать в обычном напряженном режиме. Но вот эта символика обязательно напомнит людям в масках, какую великую дату отмечает страна. Пусть даже в этот раз и не совсем обычно.