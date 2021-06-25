Актрисы из «Друзей» раскрыли секрет гардероба для съемок

Во время съемок сериала «Друзья» актрисы Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу сами выбирали себе наряды. По их словам, они надевали то, в чем им было удобно. Их рассказ привело издание Page Six.

Энистон подчеркнула, что со стороны съемочной группы не было никакого диктата, в чем именно им нужно приходить на площадку.

«Нам никто не говорил: „Девочки, ваша одежда должна быть другой“. Мы просто играли в том, в чем нам было комфортно», — поделилась она.

Актриса отметила, что всегда была модной городской девушкой, поэтому часто снималась в мини-юбках, водолазках и обтягивающих топах. Все эти вещи были в ее гардеробе.

Лиза Кудроу призналась, что телосложение у нее крупнее, чем у партнерш по сериалу, поэтому она отдавала предпочтение широким платьям.

«Не то что бы я чувствовала себя рядом с ними ужасно, но у меня другой тип телосложения. Поэтому одежда в шоу на мне смотрится достаточно объемно», — отметила она.

В июне на шоу британского телеведущего Джеймса Кордена Carpool Karaoke участники съемочной группы уже вспоминали наряды, которые носили в сериале. Лиза Кудроу появилась в ярко-оранжевом комбинезоне, а Дженнифер Энистон надела водолазку и вязаную безрукавку.