Актрисы Драпеко и Чурикова рассказали о лучших подарках на 8 марта

Актрисы Елена Драпеко и Инна Чурикова рассказали, какие самые необычные подарки они получали на 8 марта. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Драпеко рассказала, что ее лучшим подарком было стихотворение, которое написала ей дочка.

«День озарится твоей улыбкой, а в этом мире тепло так зыбко. Но ты мне даришь его так часто, глазами смеха, улыбкой счастья…» — процитировала актриса стихотворение.

Драпеко добавила, что также ей писали стихи петербургские поэты, и это всегда было для нее хорошим подарком.

Инна Чурикова рассказала, что для нее самый лучший подарок — это любовь и забота близких людей. Она уточнила, что ждет, какой сюрприз ей устроят муж и сын.

«Когда ты смотришь в глаза близких, родных людей и чувствуешь их любовь — это самый большой праздник для меня. Иногда так бывает, что мужчины делают праздник для своих любимых не только восьмого марта, а просто каждый день», — поделилась актриса.

Певица Ирина Салтыкова также поделилась, что не ждет никаких подарков и никаких конкретных желаний на эту тему у нее нет.