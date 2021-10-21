Актрису Зендаю признали иконой стиля

Совет модных дизайнеров Америки (CFDA) присудил премию «Икона стиля» 25-летней актрисе Зендае, известной своей ролью в недавно вышедшем фильме «Дюна». Об этом сообщило «Радио КП» со ссылкой на Entertainment Tonight.

Зендая запустила собственную линейку одежды в 2013 году, а ее костюмы на красных дорожках часто становятся предметом обсуждения. Актриса сотрудничает как с молодыми дизайнерами, так и с известными брендами — на данный момент с такими как Lancôme, Bulgari и Valentino.

Премия CFDA в категории «Икона стиля» ранее вручалась Наоми Кэмпбелл, Дженнифер Лопес, Леди Гаге, Бейонсе, Рианне и другим звездам.

Ранее стало известно, что фантастический фильм «Дюна», одну из главных ролей в котором исполнила Зендая, собрал в России более миллиарда рублей в прокате. Об этом свидетельствуют данные данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Премьера экранизации одноименного романа в российских кинотеатрах состоялась 16 сентября.