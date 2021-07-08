Актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с поражением легких

Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с подозрением на коронавирус. У нее обнаружили небольшое поражение легких.

«Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат», — сказала Догилева ТАСС.

Актриса сообщила, что в больнице она находится уже два дня, но чувствует себя нормально.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что актриса попала в больницу с 30% поражения легких. Якобы температура у нее поднялась неделю назад до 38 градусов, появилась слабость и головная боль. Она принимала противовирусные препараты, но состояние не улучшалось. Актриса решила вызвать скорую помощь, после чего ее госпитализировали. Агент Татьяна Догилевой отказалась «360» опровергать или подтверждать эту информацию.

Ранее после нескольких недель в больнице из-за COVID-19 выписали актрису Веру Алентову. Она попала в больницу с разницей в несколько дней со своим мужем Владимиром Меньшовым. Режиссер не смог победить коронавирус, его похороны состоялись 8 июля в Москве.