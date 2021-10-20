Актрису сериала «Зачарованные» Милано задержали полицейские

Американскую актрису Алиссу Милано, получившую популярность благодаря роли в сериале «Зачарованные» (Charmed, 1998-2006), задержала полиция. Причиной этого стало участие в протестах у Белого дома. Об этом сообщило РИА ФАН.

Американские правозащитники стали инициаторами общественных выступлений. Участники акций требовали изменить процесс голосования, а также облегчить процедуры волеизъявления граждан. Многие представители культуры и шоу-бизнеса высказались в поддержку подобных протестов.

«Меня только что задержали за требования к администрации Байдена и Сенату воспользоваться своими полномочиями, чтобы защитить избирательное право», — пояснила актриса.

Девушка подчеркнула, что человек должен иметь право голосовать вне зависимости от своего места жительства. Информации о том, на протяжении какого срока актриса будет находиться в отделении, пока не поступало.

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