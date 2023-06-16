Знаменитости 16 июня 2023, 07:44 Актрису сериала «Беспринципные» задержали в Москве за белый порошок — СМИ «112»: актрису Кристину Бабушкину с мужем задержали в центре Москвы Telegram

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В центре Москвы остановили машину с актрисой Кристиной Бабушкиной и ее мужем Андреем Гацунаевым. Во время проверки документов у них нашли белый порошок. Супругов задержали и отправили на медосвидетельствование, сообщил Telegram-канал «112».

Автомобиль с парой остановили на Коровьем валу, чтобы проверить документы. Инспекторы ДПС нашли в салоне пакетик с белым порошком неизвестного происхождения. Кристину Бабушкину и Андрея Гацунаева задержали. Изъятое отправили на экспертизу, а чету — на медосвидетельствование.

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Кристине Бабушкиной 45 лет. Она снималась в сериалах «Беспринципные», «13-я клиническая», фильмах «Звезда» и «Слушая тишину».

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