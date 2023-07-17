Знаменитости 17 июля 2023, 14:59 Актрису Ольгу Шувалову госпитализировали в Москве после попытки суицида «Известия»: актриса Ольга Шувалова попала в отделение токсикологии одной из больниц Москвы Соцсети

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Российская актриса Ольга Шувалова попала в токсикологическое отделение одной из больниц Москвы. Об этом со ссылкой на источник сообщили «Известия».

По данным издания, актрису госпитализировали в минувшее воскресенье, 16 июля. Сейчас она находится под постоянным наблюдением врачей.

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Telegram-канала Baza уточнил, что в ходе общения с медиками Шувалова призналась, что хотела совершить самоубийство. Что сподвигло актрису на такой шаг, неизвестно.

Зрителям Ольга Шувалова известна по ролям в сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Спецназ», а также скандальному фильму режиссера Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», где она сыграла школьницу Вику — одну из трех главных героинь картины.