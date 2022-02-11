Актрису Зинаиду Кириенко перевели в реанимацию после перенесенного ею геморрагического инсульта. У РЕН ТВ появилась информация, что она находится в тяжелом состоянии.

По имеющимся у телеканала данным, Кириенко частично парализована. Ранее стало известно, что актрису госпитализировали с подозрением на COVID-19. Позже выяснилось, что ее ПЦР-тест выявил коронавирус. Также медики констатировали у нее нарушение мозгового кровообращения, сейчас они оказывают ей помощь и наблюдают за ее состоянием здоровья, как писал Telegram-канал «112».

РЕН ТВ уточнил, что у Кириенко множество сопутствующих заболеваний. Ее семья обратилась к врачам после того, как она потеряла сознание, находясь у себя дома.

Артистке 88 лет. Она известна благодаря картинам «Два капитана», «Тихий Дон», «Любить по-русски — 2» и множеству других фильмов.