Актрису Кириенко доставили в больницу с подозрением на коронавирус

Российскую и советскую актрису Зинаиду Кириенко доставили в больницу. У женщины подозревают коронавирус. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на Telegram-канал «112».

Сейчас женщине 88 лет. Находясь дома, она почувствовала себя плохо. В результате она осталась без сознания. Ее родственники обратились в скорую.

По словам врачей, женщина заразилась коронавирусом, а также у нее произошло острое нарушение мозгового кровообращения. Сейчас врачи наблюдают за ее состоянием.