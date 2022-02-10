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    10 февраля 2022, 22:45

    Актрису Кириенко доставили в больницу с подозрением на коронавирус

    Арина Бобкова

    Российскую и советскую актрису Зинаиду Кириенко доставили в больницу. У женщины подозревают коронавирус. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на Telegram-канал «112».

    Сейчас женщине 88 лет. Находясь дома, она почувствовала себя плохо. В результате она осталась без сознания. Ее родственники обратились в скорую.

    По словам врачей, женщина заразилась коронавирусом, а также у нее произошло острое нарушение мозгового кровообращения. Сейчас врачи наблюдают за ее состоянием.