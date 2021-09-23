Актрису из «Универа» проверили на причастность к торговле наркотиками

Анонимные недоброжелатели чуть не сорвали вручение премии «Человек года — 2021» в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Звездных гостей на месте встречали сотрудники полиции, которые проводили обыски и осмотры. Правоохранители приехали после серии анонимных звонков, в которых собеседник заявил, что актриса Наталья Рудова продает наркотики прямо на премии. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на неназванные источники.

Собеседник издания отметил, что никаких заявлений звонивший в полицию не представил, но правоохранители были обязаны провести проверку. Полицейские осмотрели зал, опросили присутствующих гостей, но ни наркотиков, ни самой Рудовой они не нашли.

«После проверки никаких фактов, подтверждающих распространение наркотиков, обнаружить не удалось. Дело, естественно, никакого не возбуждали, да и проверку закрыли в тот же день», — заявил собеседник издания.

Представители актрисы отказались от комментариев по этой ситуации. Наталья Рудова — актриса театра и кино. Телезрителя он известна по ролям в сериалах «Татьянин день», «Универ. Новая общага» и многих других.