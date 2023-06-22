Знаменитости 22 июня 2023, 02:26 Актрису из «Сватов» заподозрили в алкоголизме Актрису из «Сватов» Татьяну Кравченко заподозрили в алкоголизме Кинопоиск

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Российская актриса Татьяна Кравченко оказалась в центре скандала после новых фотографий, опубликованных в Сети. Звезду сериала «Сваты» запечатлели идущей по улице в компании двух людей, на которых она опиралась. Снимок появился в Telegram-канале «Небожена». Авторы публикации отметили, что актриса «не стояла на ногах».

«Ехала я сегодня из Петербурга в Москву с актрисой Татьяной Кравченко. Она совсем плоха. Когда я зашла в туалет, то увидела ее, сидящую на унитазе, пьяную в дугу», — сказано в сообщении под опубликованными снимками.

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Как отметил автор поста, актриса забыла закрыть дверь.

«Как видите, она даже на ногах не стоит, ее буквально поддерживают с двух сторон», — отметили авторы публикации под снимком актрисы.

Психиатр Василий Шуров ранее заявил, что известная балерина Анастасия Волочкова отрицает наличие зависимости от алкоголя, но она не может полностью завязать со спиртным. По его словам, пока звезда придерживается такой точки зрения, решить проблему с алкоголизмом не получится. Шуров назвал ситуацию Волочковой запущенным случаем, приводя в качестве аргумента то, что последние 10 лет она постоянно попадает в разные скандальные истории.