Знаменитости 11 мая 2023, 02:23 Актрису Апексимову унизили на Первом канале Дуэт актрисы Апексимовой с внучкой Долиной раскритиковали на Первом канале РИА «Новости»

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Актриса Ирина Апексимова подверглась публичному унижению в студии Первого канала. Артистку раскритиковали во время участия в шоу «Две звезды», сообщил портал «Семь дней».

В музыкальной программе 11-летняя девочка участвовала со своей бабушкой Ларисой Долиной. Однако накануне Дня Победы певица попросила вместо себя выступить свою троюродную сестру Ирину Апексимову.

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Актриса выступила с песней «На побывку едет». Она получила максимальные оценки жюри вместе с юной участницей. Однако Сергей Шакуров иронично оценил талант внучки Долиной, намекнув на то, что она не сможет удивить зрителя. По его словам, дорогу на сцену ей якобы проложат известные родственники.

По мнению певца Анатолия Ярмоленко, девочка скорее всего не поняла смысла песни из-за своего юного возраста, а номер вытянула Апексимова. Актриса выслушала обрушившуюся на их дуэт критику с улыбкой.

Однако после эфира Лариса Долина не стала молчать и опубликовала пост, в котором поделилась своей обидой из-за ситуации с критикой Шакурова.

«[Внучка] — умница, нисколько не расстроилась и приняла этот спич стойко и достойно. А мне обидно», — написала она в Telegram.

Также Долина добавила, что несмотря на то, что относится с уважением к творчеству Шакурова, но необоснованную критику терпеть не будет.