Актрису Анну Фроловцеву поздравили с днем рождения ее коллеги

Сегодня, 30 августа, свой день рождения отмечает заслуженная артистка России, звезда сериала «Воронины» Анна Фроловцева. Ей исполняется 73 года. Актрису уже поздравил ее коллега по съемкам, известный по роли Лени, актер Станислав Дужников. Об этом сообщило ИА Nation News.

Артист назвал Анну чутким и добрым человеком. Кроме того, он отметил, что она очень профессиональна в творческом плане.

«Это чудесный и замечательный человек, прекрасная актриса. Анна Васильевна для меня практически мама! Я от всей души желаю ей здоровья, хорошего настроения. Очень хочу поскорей с ней встретиться», — сообщил Станислав.

Сама Фроловцева призналась, что проведет свой день рождения в кругу родных и близких. С самого утра артистку поздравили множество ее коллег. Анна также намекнула, что в ближайшее время может выйти новая творческая работа с ее участием.

Заслуженная артистка РФ с 1979 по 1986 год исполнила более 20-ти киноролей. Она появлялась в таких картинах, как «Стакан воды», «Трое на шоссе», «Жестокий романс» и «Гараж». Настоящая популярность пришла к ней в 2009 году после выхода сериала «Воронины».