Актрису Анастасию Макееву экстренно доставили в больницу в Москве

Российскую актрису театра и кино Анастасию Макееву госпитализировали в одну из больниц в Москве. Об этом сообщил ее муж Роман Мальков в Instagram.

«Сейчас в очередной раз была вызвана скорая, в этот раз увезли в срочном порядке в больницу!!! Сейчас она под капельницей! Что дальше, неизвестно! Только молиться за нее!!! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли!» — написал он.

Мальков также обвинил несколько изданий и шоу в травле его жены.

«Когда вы остановитесь? Постоянные скорые, потеря голоса!» — возмутился мужчина.

Он потребовал, чтобы эти СМИ не упоминали ее имя и не распространяли ложную информацию о ней. В противном случае супруг Макеевой пообещал обратиться в суд. Причины госпитализации Мальков не уточнил.

Сама Макеева в конце августа пожаловалась поклонникам на ухудшение здоровья из-за «насильственного втягивания в конфликт» между ее новым мужем и его бывшей женой Светланой. После развода у них остались четверо детей.

«Всех, кто хочет помочь мне справиться с ухудшением здоровья из-за насильственного втягивания меня в конфликт, прошу сделать репост с призывом оставить меня в покое. Я нуждаюсь в вашей помощи», — сказала она, подчеркнув, что не хочет участвовать в этих семейных разборках.