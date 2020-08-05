Актрисе сериала «Кармелита» Жемчужной вызвали скорую помощь в Москве

Актрисе сериала «Кармелита», народной артистке России Екатерине Жемчужной вызвали скорую помощь в центре Москвы.

По информации журналистов, актриса была в аптеке в Тверском районе, когда почувствовала себя плохо. У 76-летней женщины резко закружилась голова и повысилось давление.

Фармацевты оказали ей первую помощь и вызвали специалистов «скорой». Уточняется, что Жемчужную не стали госпитализировать, информирует сайт «Дни.ру».

Накануне артистку выписали из больницы. Знаменитость привезли в лечебное учреждение вечером 30 июля. Она пожаловалась на головные боли и гипертонию.

Жемчужная является артисткой театра «Ромэн». Она известна по ролям в фильмах «Вечный зов» и «Табор уходит в небо». В теленовелле «Кармелита» Екатерина Андреевна сыграла цыганку Карму.

Ранее в «Театре Луны» рассказали о самочувствии актрисы Елены Кондулайнен. Ее госпитализировали с подозрением на инсульт. В настоящий момент она продолжает оставаться в больнице под наблюдением врачей. Специалисты назвали ее состояние стабильным.