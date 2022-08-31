Против Кристины Асмус завели дело о дискредитации российской армии

Актрису Кристину Асмус могут привлечь к ответственности по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Материалы поступили в Тверской суд Москвы. Информацию о нем опубликовали на сайте судов общей юрисдикции.

Дело зарегистрировали 25 августа. Актрису обвинили в преступлении по части первой статьи 20.3.3 КоАП России. За публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, ей грозит наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

Рассмотрение дела в Тверском районном суде Москвы назначили на 6 сентября.

За аналогичный проступок уже привлекли к ответственности лидера ДДТ Юрия Шевчука. Советский райсуд Уфы обязал его выплатить штраф 50 тысяч рублей за высказывания на концерте в мае. Адвокат обжалует этот приговор.

На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана завели уголовное дело за повторное нарушение. Его задержали, но освободили в зале суда. В качестве меры пресечения экс-политику запретили посещать публичные мероприятия, выходить в Сеть, получать и отправлять письма.