07 марта 2024, 18:26
Актрисе Гришаевой вызвали скорую из-за судорог
Baza: актрисе Нонне Гришаевой потребовалась экстренная медпомощь из-за судорог
У актрисы Нонны Гришаевой резко ухудшилось самочувствие. Ей потребовалась помощь врачей, сообщил Telegram-канал Baza.
По данным издания, 52-летняя актриса Нонна Гришаева находилась у себя дома в Новой Москве. В один момент она почувствовала себя плохо: ее охватила боль в животе и понизилось давление. Кроме того, у артистки начались судороги. Свекор Гришаевой сразу же вызвал бригаду скорой.
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Baza уточнила, что прибывшие медики оказали всю необходимую помощь звезде. После этого она отказалась ехать в больницу.
В свою очередь Telegram-канал Mash заявил, что с заслуженной артисткой России все в порядке. По словам Гришаевой, сообщения в СМИ о ее состоянии сильно преувеличены.
Накануне певец Ираклий Пирцхалава во время съемок музыкального клипа повредил колено. Коллегам пришлось срочно вызывать на площадку врачей для артиста, чтобы ему сделали обезболивающий укол.
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