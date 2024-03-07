Знаменитости 07 марта 2024, 18:26 Актрисе Гришаевой вызвали скорую из-за судорог Baza: актрисе Нонне Гришаевой потребовалась экстренная медпомощь из-за судорог Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

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У актрисы Нонны Гришаевой резко ухудшилось самочувствие. Ей потребовалась помощь врачей, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, 52-летняя актриса Нонна Гришаева находилась у себя дома в Новой Москве. В один момент она почувствовала себя плохо: ее охватила боль в животе и понизилось давление. Кроме того, у артистки начались судороги. Свекор Гришаевой сразу же вызвал бригаду скорой.

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Baza уточнила, что прибывшие медики оказали всю необходимую помощь звезде. После этого она отказалась ехать в больницу.

В свою очередь Telegram-канал Mash заявил, что с заслуженной артисткой России все в порядке. По словам Гришаевой, сообщения в СМИ о ее состоянии сильно преувеличены.

Накануне певец Ираклий Пирцхалава во время съемок музыкального клипа повредил колено. Коллегам пришлось срочно вызывать на площадку врачей для артиста, чтобы ему сделали обезболивающий укол.