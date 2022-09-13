Актрисе Джине Лоллобриджиде сделали операцию в Италии | 360°

Знаменитости 13 сентября 2022, 14:39 Поделиться Telegram

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Viber Актрисе Джине Лоллобриджиде сделали операцию в Италии

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Итальянской актрисе Джине Лоллобриджиде сделали операцию после падения в своем доме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката артистки Антонио Ингройя.

В прошедшие выходные 95-летнюю актрису отвезли в больницу со смещенным переломом бедра, рассказала радиостанция «Говорит Москва».

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Ранее стало известно, что Джина Лоллобриджида будет участвовать в парламентских выборах от списка партии «Суверенная и народная Италия», которые состоятся 25 сентября.

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