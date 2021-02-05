Актриса «Звездных войн» Ноубл умерла от редкого онкозаболевания

Уточняется, что женщина боролась с мезотелиомой. Причиной кончины стали последствия недуга. Актриса умерла в возрасте 76 лет.

Ноубл родилась в Сиднее 3 февраля 1944 года. Впервые она появилась на экране в «Шоу Бенни Хилла» в 1966 году. После этого Триша участвовала в таких проектах как «Коломбо», «Ночная галерея», «Завоевание Запада», «Остров фантазий» и «Лодка любви». В целом она снялась в 50 шоу и сериалах.

В фильмах «Звездные войны: Эпизод II — Атака клонов» и «Звездные войны: Эпизод 3 — Месть Ситхов» она сыграла Джобель Наберри. Это мать Падме Амидалы, роль которой исполнила Натали Портман. Кроме игры в кино Ноубл была известна как исполнительница эстрадных композиций.

Ранее стало известно о смерти американской актрисы Сисели Тайсон. Она скончалась в возрасте 96 лет. Менеджер актрисы Ларри Томпсон рассказал, что во вторник, 26 января, были опубликованы ее мемуары. Она им очень радовалась, потому что для нее мемуары были украшением личной и профессиональной жизни.