Знаменитости 08 апреля 2024, 14:43 Актриса Зоя Бербер полюбила играть отрицательных персонажей Актриса Зоя Бербер призналась, что полюбила играть отрицательных персонажей Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Актриса Зоя Бербер запомнилась зрителям своей ролью в сериале «Реальные пацаны» в образе «идеальной девушки». Однако сейчас она полюбила играть отрицательных персонажей. Об этом звезда рассказала в беседе с «АиФ».

В проекте «Анна Николаевна» актриса предстала в роли робота-полицейского, имеющего черты человека. В сериале «Тетя Марта» Бербер также выступила в образе агрессивной личности. Она поделилась, что ей особенно нравится вживаться в роли злодеев.

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«Очень здорово, что мне доверяют отрицательных персонажей. Ведь у них такой вес! На самом деле это очень важная позиция. Есть главные герои и есть конфликт, с которым они борются. Так вот именно отрицательный персонаж отвечает за линию противостояния», — объяснила актриса.

В жизни она считает себя обычным человеком со всеми присущими ему слабостями. Поэтому разрушение образа «хорошей девочки» 36-летнюю артистку не пугает.

Ранее актер Владимир Селиванов рассказал, будет ли новый сезон «Реальных пацанов». Сериал начал выходить в 2010 году.