Актриса Железняк рассказала о таланте актрисы Артемьевой

Актриса Олеся Железняк поздравила свою коллегу Людмилу Артемьеву с днем рождения и рассказала о ее таланте. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным Теlерrоgrаmmа.рrо, обе актрисы снимались в сериале «Сваты». Железняк назвала Артемьеву великолепной артисткой и отметила ее чувство юмора. Также он добавила, что Артемьева — отличный партнер для съемок.

«И я ее поздравляю с днем рождения и желаю здоровья и всего самого лучшего!» — заключила Железняк.

Она уточнила, что видела коллегу в спектаклях «Поминальная молитва», «Мудрец» и «Женитьба Фигаро», и ей очень понравилось.

Артемьевой 10 февраля исполняется 59 лет. В кино она чаще всего исполняет комедийные роли, а театре играет в абсолютно разных жанрах и амплуа.

Ранее актер Александр Збруев поделился воспоминаниями о своем умершем коллеге Викторе Проскурине.

Последнему 8 февраля могло бы исполниться 70 лет. По мнению Збруева Проскурин был хорошим актером. Он уверен, что его роли всем запомнились.

«Витя был действительно очень прекрасным актером, непохожим ни на кого. Это был особый человек. Когда он выходил на сцену, то шел не просто актер, а за ним тянулось нечто большее», — заключил Збруев.