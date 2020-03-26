Актриса Жанна Болотова заразилась коронавирусом

Коронавирус обнаружили у советской и российской актрисы Жанны Болотовой. Артистку доставили в больницу московского поселка Коммунарка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации сайта «Дни.ру», за 78-летней звездой в настоящее время наблюдают врачи.

Выяснилось, что коронавирусом она заразилась от человека, который недавно вернулся из Германии.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко решился на добровольное обследование в больнице Коммунарки. Его перевели в реанимацию, так как это лучшее место для проведения плановой процедуры.