    26 марта 2020, 09:51

    Актриса Жанна Болотова заразилась коронавирусом

    Ольга Ситникова

    Коронавирус обнаружили у советской и российской актрисы Жанны Болотовой. Артистку доставили в больницу московского поселка Коммунарка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

    По информации сайта «Дни.ру», за 78-летней звездой в настоящее время наблюдают врачи.

    Выяснилось, что коронавирусом она заразилась от человека, который недавно вернулся из Германии.

    Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко решился на добровольное обследование в больнице Коммунарки. Его перевели в реанимацию, так как это лучшее место для проведения плановой процедуры.