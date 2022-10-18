Актриса Зеглер рассказала о задаче, которую поставили перед собой создатели «Белоснежки» | 360°

Знаменитости 18 октября 2022, 14:30 Актриса Зеглер рассказала о задаче, которую поставили перед собой создатели «Белоснежки» Рэйчел Зеглер: у фильма есть задача, выходящая за рамки «когда-нибудь мой принц придет»

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Актриса Рэйчел Зеглер, которая сыграет главную роль в киноадаптации мультфильма «Белоснежка», рассказала, какую задачу поставили перед собой создатели проекта. Об этом сообщило зарубежное издание Vanity Fair.

По словам артистки, в обновленной версии «Белоснежки» главное, на что хотят обратить внимание режиссеры, — это героиня, которая больше не ждет того принца, который придет и спасет ее от любых невзгод.

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«Наша версия — это история о молодой женщине со свежим взглядом, и у фильма есть задача, выходящая за рамки правила „Когда-нибудь мой принц придет“», — процитировало РИА ФАН слова Зеглер.

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Артистка подчеркнула, что изменения в сценарии связаны с тем, что у современных женщин имеется совсем иное представление о любви.

Оригинальный мультфильм был представлен зрителям на больших экранах еще 80 лет назад. Над новой версией мультсериала будет трудиться американская компания The Walt Disney Company.