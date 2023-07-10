Знаменитости 10 июля 2023, 19:13 Актриса Захарова призналась, что не сидит на диетах

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Российская актриса театра и кино Елена Захарова, наиболее известная телезрителям по роли в сериале «Кадетство», призналась, что не придерживается никаких диет. Об этом она рассказала в беседе с Utro.ru.

По словам актрисы, ничего радикального для сохранения физической формы она не предпринимает. Захарова не придерживается интервального голодания и не использует химические добавки для похудения.

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При этом артистка отметила, что очень любит сладкое и в недавней поездке в Грузию набрала пару лишних килограммов.