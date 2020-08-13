Актриса Захарова назвала «травлей» новость о ее проблемах с алкоголем

«Это травля, и я даже знаю, от кого», — заявила она.

Новость о ее якобы существующих проблемах с алкоголем могла распространиться благодаря главврачу наркологической клиники Маршака Дмитрию Вашкину.

Ранее стало известно, что слова актера Ивана Охлобыстина о «пагубном пристрастии к алкоголю» певицы Наргиз сильно обидели артистку. Она опубликовала в социальных сетях скриншот интервью, где Охлобыстин нелестно отзывается о ней и потребовала объяснений. В частности, она отметила, что ей непонятно, по какой причине незнакомый ей человек рассуждает об ее пороках. Свой ответ Охлобыстин написал на своей странице во «ВКонтакте».

«На меня обиделась Наргиз. Где-то я что-то, походу, сдуру ляпнул. Приношу ей свои извинения», — написал актер.

Он уточнил, что не имел права осуждать незнакомого ему человека.

Также Рустам Солнцев, бывший участник реалити-шоу «Дом-2», прокомментировал появление телеведущей Ольги Бузовой в пьяном виде на съемках передачи. По его словам, стоит задуматься о том, что у артистки алкоголизм.