Актриса Воронкова пройдет через еще одну операцию после пожара

Актриса Вера Воронков пострадала в пожаре, который возник из-за загоревшейся новогодней елки. Сейчас ее состояние пришло в норму, однако женщине предстоит еще одна операция. Об этом сообщил LIFE.

Сын актрисы Иван заявил, что актриса еще не скоро сможет вернуться домой. Ей предстоит продолжительное лечение. В ближайшее время медики проведут операцию на руке Воронковой.

«Завтра операция на руке, насколько серьезная, будет видно в процессе. Возможно, только удалят лишнее, а возможно, придётся что-то пересадить. Рентген тоже перенесли на завтра», — заявил Иван.