Актриса Воронкова перенесла две операции после пожара

Звезда сериала «Каменская» Вера Воронкова на данный момент находится на госпитализации. В январе женщина пострадала в пожаре. Об этом сообщили РЕН ТВ.

Сейчас знаменитость перенесла две пластических операции, врачи работали над ее рукой и ухом. Вмешательства проводили 25 января и 1 февраля. Медики отмечают, что постепенно состояние актрисы приходит в норму. Однако пока говорить о выписке нельзя. Врачи планируют удостовериться в том, что состояние Воронковой пришло нормализовалось, передали «Дни.ру».