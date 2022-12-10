Знаменитости 10 декабря 2022, 13:43 Актриса Воробей заявила, что целовалась с Петросяном Актриса Елена Воробей рассказала, что целовалась с Петросяном в молодости YouTube

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Юмористка Елена Воробей рассказала, что Евгений Петросян — единственный коллега, с которым у нее были романтические взаимоотношения. Артистка уточнила, что однажды целовалась с ним, сообщил сайт kp.ru.

Воробей отметила, что знакома с Петросяном очень давно. Также она добавила, что все остальные ее партнеры не имели к творчеству никакого отношения.

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«Чувству юмора я придавала огромное значение», — заключила знаменитость.

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