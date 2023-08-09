09 августа 2023, 12:05
Актриса Волкова сделала блефаропластику, чтобы изменить форму век
Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова призналась, что избавилась от генетической наследственности на коже с помощью блефаропластики. Об этом артистка рассказала сайту WomanHit.
По словам актрисы, хирургическое вмешательство было необходимо ей для того, чтобы изменить форму век и убрать нависание кожи над левым глазом.
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Волкова также отметила, что в целом она не против пластических операций, однако все должно быть в разумных пределах, сообщили «Дни.ру».
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