Знаменитости 09 августа 2023, 12:05 Актриса Волкова сделала блефаропластику, чтобы изменить форму век

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Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова призналась, что избавилась от генетической наследственности на коже с помощью блефаропластики. Об этом артистка рассказала сайту WomanHit.

По словам актрисы, хирургическое вмешательство было необходимо ей для того, чтобы изменить форму век и убрать нависание кожи над левым глазом.

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Волкова также отметила, что в целом она не против пластических операций, однако все должно быть в разумных пределах, сообщили «Дни.ру».