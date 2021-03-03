Актриса Волкова отпразднует свадьбу через 11 лет после регистрации брака

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины», собирается отметить свою свадьбу через 11 лет после заключения брака. Об этом сообщило ИА Nation News.

Актриса уточнила, что у них с танцором Андреем Карповым скоро 11-летняя годовщина. Она рассказала, что когда они поженились, у них не было денег, чтоб устроить пышное торжество. Теперь пара собирается наверстать упущенное.

«Наша свадьба должна была „петь и плясать“, но у нас не оказалось денег, поэтому мы скромно расписались в загсе и все. Помню, как я горевала тогда, что у меня не было свадьбы мечты, о которой я грезила с детства. Говорят, не всем мечтам суждено сбыться, но вчера я убедилась, что никогда не поздно стать той самой невестой с обложки», — написала она.

Поклонники артистки поддержали ее. Они пожелали ей счастливой семейной жизни в любви и благополучии.