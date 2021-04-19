Актриса Волкова объяснила, почему москвичи стали меньше общаться

Советская и российская актриса Ольга Волкова объяснила, почему люди, живущие в Москве, почти перестали общаться и помогать друг другу в беде, сообщило РИА ФАН.

«Я чудовищно люблю Москву и благодарна ей уже 25 лет. Но такой огромный социальный разрыв между благополучными людьми и живущими, скажем так, ниже нормы или в норме! Потому что, если я кому-то позвоню и спрошу, как дела, а человек скажет, что у него неприятности, я буду вынуждена ему помогать», — поделилась артистка.

Как она считает, по этой причине многие люди думают, что лучше вообще никому не звонить. Женщина посетовала, что даже от коллег, с которыми она проработала долгое время, почти нет звонков. Волкова вспомнила, что раньше можно было зайти в гости к знакомому и легко остаться ночевать. Актриса поражается, когда узнает о смерти знакомого человека из соцсетей. Она призналась, что тут же звонит и спрашивает, не нужна ли семье хотя бы небольшая помощь.