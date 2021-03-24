Актриса Вера Васильева сделала прививку от коронавируса

Народная артистка СССР Вера Васильева сделала прививку от коронавируса. 95-летняя звезда Московского театра сатиры рассказала, что после процедуры чувствует себя хорошо.

«Я сделала прививку „Спутник V“, и прошло все благополучно. Ничего не болело, и температуры не было. Я чувствую себя хорошо. Советовать, конечно, я не могу — каждый принимает решение самостоятельно», — рассказала она РИА «Новости».

Актриса отметила, что сейчас главное, чтобы люди уже «освободились от коронавируса».

Советская актриса Вера Васильева — лауреат Сталинских премий I и III степени. Она широко известна зрителям по ролям в фильме «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым», «Карнавал». В Московском академическом театре сатиры актриса служит с 1948 года. В нем она сыграла более 60 ролей.

Накануне прививку от коронавируса сделал президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства после процедуры чувствует себя хорошо. Известно, что препарат был отечественного производства. Какая именно прививка была введена, не уточняется.