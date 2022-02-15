Актриса Вера Алентова выпустила автобиографию «Все не случайно»

Накануне народная артистка России, актриса Вера Алентова представила зрителям свою автобиографию с названием «Все не случайно» в театре имени А. С. Пушкина. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу театра.

Ранее в театре состоялась премьера спектакля-бенефиса «Мадам Рубинштейн», приуроченного к 80-летию актрисы. По слова Алентовой, она очень переживает за автобиографию, поскольку та получилась очень личной.

«Она не только обо мне, моих счастливых днях и мучительных исканиях. Она о коллегах со звучными именами и совсем неизвестными, которым я благодарна», — процитировала пресс-служба театра слова артистки.

В своей книге Алентова рассказывает о прошлых ошибках и неудачах, при этом она не боится показаться перед читателями слабой, отчаявшейся и порой смешной женщиной. Выпуском автобиографии занималось российское издательство «Эксмо».