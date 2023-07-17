Знаменитости 17 июля 2023, 23:49 Актриса Васильева рассказала, как чувствует себя после обнаружения камней в ушах Актриса Васильева заявила, что хорошо себя чувствует после обнаружения камней в ушах

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Актриса Татьяна Васильева попала в больницу из-за камней в ушах. Утром, 14 июля, у женщины закружилась голова. Врачи рассказали, что состояние женщины стабильно и скоро она сможет вернуться домой. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Профессор, доктор наук, врач-оториноларинголог Юрий Русецкий рассказал, что из себя представляют камни в ухе. По его словам, данное заболевание носит название отолитиаз. Он объяснил, что в ухе содержится жидкость.

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«Проблема возникает тогда, когда в жидкости начинают неправильно перемещаться эти „камни“ — мелкие кальциевые кристаллы. Если в мембране образуются отолиты, они смещают ее даже в состоянии покоя, а при движении мембрана смещается гораздо сильнее», — рассказал врач.

Русецкий заявил, что в таком случае человек может испытывать головокружение.

Сама же актриса заявила, что чувствует себя хорошо и посоветовала не переживать за ее состояние.