Знаменитости 15 мая 2023, 10:19 Актриса Валюшкина рассказала о своей мечте сняться у испанского режиссера Актриса Елена Валюшкина: Педро Альмодовар остался мечтой

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Российская актриса Елена Валюшкина, сыгравшая роль матери главной героини фильма «Вызов», поделилась своими впечатлениями от съемок, а также рассказала, у какого режиссера она хотела бы сняться. Об этом написал сайт teleprogramma.pro.

По сюжету фильма главная героиня фильма «Вызов» не сказала матери, что летит в космос. Вместо этого она рассказала про поездку в Иркутск. Валюшкина отметила, что в реальной жизни никогда бы не поверила, что такое возможно.

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«Я могла бы догадаться о чем угодно, но только не о том, что она летит в космос. Как и все нормальные матери. Я думаю, моя героиня подозревала, что дело там какое-то темное, но о космосе и подумать не могла», — поделилась эмоциями актриса.

Отвечая на вопрос журналистов, с каким режиссером Валюшкина хотела бы поработать, она назвала имя Педро Альмодовара. По ее словам, еще в 1993 году она выучила испанский язык и должна была играть в Барселоне, но так и не смогла попасть туда. В итоге Альмодовар для нее остался мечтой.