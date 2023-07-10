Знаменитости 10 июля 2023, 00:30 Актриса Валерия Зоидова лишилась парня после обнаженки в «Короле и шуте» Пятый канал: актриса Заидова осталась без парня после обнаженной сцены в «Короле и Шуте» РИА «Новости»

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Актриса Валерия Заидова осталась без возлюбленного после сцены в ленте «Король и Шут». Об этом сообщил Пятый канал, со ссылкой на слова артистки.

«Изначально планировалось, что она (сцена — прим. ред.) будет сниматься на улице, на набережной. Но потом температура стала минусовая, я поняла, что не смогу голая бегать по набережной», — рассказала актриса.

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Съемки перенесли в помещение, где они претерпели много трансформаций. И когда в последнюю смену все это увидел молодой человек Зоидовой, он принял решение с ней расстаться, рассказала 22-летняя актриса.

Актриса сыграла в ленте первую любовь Горшка — Анфису. Режиссер снимал любовные сцены в разных локациях. Но в итоге он решил не ставить эти сцены в ленту, так как якобы они получились «как из другого кино».

Ранее сообщалось, что экранизация биографий знаменитостей в последнее время приобрела бешеную популярность. Фильмы про звезд становятся лучшими на фестивалях и бьют рекорды по просмотрам в онлайн-кинотеатрах.