Знаменитости 07 апреля 2023, 00:07 Актриса Валентина Туманова ушла из жизни в возрасте 91 года Telegram

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Актриса театра и озвучивания Валентина Туманова скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал Российского академического молодежного театра.

«Ушла из жизни актриса Валентина Алексеевна Туманова, служившая в ЦДТ с 1955 по 1971 год и сыгравшая здесь множество прекрасных ролей, в том числе первого Тома Сойера в истории нашего театра», — заявили в РАМТе.

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Церемония прощания с актрисой состоится 7 апреля в ГКБ 29. Отпевание планируется на территории больницы в церкви Вознесения Словущего. Актрису похоронят на Хованском кладбище.

Туманова работала на радио, озвучивала мультфильмы. Она известна по своей роли в советской картине «Карлик Нос», а также она участвовала в спектаклях «Снежная королева», «Веселое сновидение», «Борис Годунов», «Питер Пэн» и многих других.