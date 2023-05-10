Знаменитости 10 мая 2023, 19:04 Актриса Валентина Лапина объяснила, почему решила сниматься в постельных сценах Валентина Лапина: обнажение не должно быть полным, а максимально уместным

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Звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», актриса Валентина Лапина в разговоре с изданием kp.ru рассказала, почему согласилась сниматься в постельных сценах.

По сюжету, нескольким подросткам, которые росли в эпоху 90-х, предстоит столкнуться с трудностями взрослой жизни, к которым они оказываются не готовы.

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Как отметила актриса, постельные сцены ей дались нелегко, однако она решила, что будет сниматься лишь полуобнаженной.

«Я придерживаюсь принципа, что, во-первых, обнажение не должно быть полным, а, во-вторых, максимально уместным, красивым и художественным, без какого-то ухода в подробности», — добавила актриса.

Лапина добавила, что свою первую главную роль она получила в 13 лет. Артистка не считает, что актерская карьера забрала у нее детство, поскольку ей удавалось совмещать и работу, и жизнь вне съемок.

Новые серии сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» стали доступны на платформе PREMIER 4 мая.