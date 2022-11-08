Актриса Уварова рассказала о работе в сериале «Содержанки» | 360°

Знаменитости 08 ноября 2022, 23:37 Актриса Уварова рассказала о работе в сериале «Содержанки» Актриса Уварова рассказала о доверительной атмосфере на съемочной площадке «Содержанок»

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Актриса театра и кино Нелли Уварова присоединилась к касту четвертого сезона «Содержанок». Артистка рассказала о своем опыте работы в проекте, сообщил Piter.TV.

В новом сезоне сериала Уварова исполнила роль героини по имени Илона. Персонаж, по словам актрисы, получился не похожим на нее саму. Этот факт сделал процесс съемок в разы интереснее.

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Актриса призналась, что хотела как можно скорее увидеть, как ей удалось справиться с новым образом.

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Уварова без проблем смогла прийти к взаимопониманию с режиссером нового сезона «Содержанок» Ламарой Согомонян. Артистка легко доверилась своей наставнице.

«Во время съемок было абсолютное доверие режиссера ко мне. Этому предшествовали пробы, и режиссер сказала, что увидела, как на пробах родился новый человек. И мы друг друга поняли», — поделилась актриса.