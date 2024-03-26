Знаменитости 26 марта 2024, 14:32 Актриса Урсуляк: люди смотрят сказки, чтобы уйти от реальности

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Российская актриса театра и кино Александра Урсуляк объяснила причину возросшей популярности фильмов-сказок. Слова артистки опубликовало РИА «Новости».

По мнению знаменитости, зрителя привлекают подобные картины, так как они помогают уйти от реальности.

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Урсуляк также прокомментировала свое участие в съемках сериала «Последний богатырь. Наследие». Проект стал для актрисы невероятным шагом, добавил сайт kp.ru.