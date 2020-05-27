Актриса Уколова объяснила, почему родила ребенка через 11 лет после знакомства с супругом

«Я приехала в Москву, где закончила ГИТИС. Я полюбила этот город. Помню, как пошла в клуб и познакомилась с парнем. Это был Сергей. Я сказала ему: „Ты будешь моим“. Так и случилось. Он, кстати, был очень настойчивым. Провожал меня до дома. А я тогда еще не знала, что такое любовь. Потом я поехала в Сызрань с Казанского вокзала. Он признался мне прямо на станции в любви», — вспомнила артистка.

По словам Уколовой, она начала жить с Пугачевым в 2000 году. Долгое время их брак был гражданским. В 2011 году она родила сына Макара.

«Я сказала Сергею: «Давай нагуляемся. Поездим по странам, потом родим». Сын — это не моя прихоть. Я сразу сказала: как только захочу, все у нас получится — так и случилось», — подчеркнула актриса.