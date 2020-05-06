Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала об улучшении самочувствия. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию, но единственный тест на коронавирус показал отрицательный результат.

«Самочувствие стало лучше, я пью много таблеток, чтоб поскорее в легких все нормализовалось. Пришел первый отрицательный тест, но еще нужно два сделать, наверное, так полагается. Только из дома не могу выйти», — сообщила Татьяна Васильева в интервью РИА «Новости».

О заболевании 73-летней Татьяны Васильевой стало известно 1 мая. Актриса рассказала, что почувствовала недомогание из-за высокой температуры и кашля. Она вызвала скорую, у нее взяли тест на коронавирус, после чего Васильева осталась лечиться дома.

Болезнь протекает без серьезных осложнений, легкие поражены несильно. Сама Васильева считает, что клиническая картина говорит о COVID-19.

Васильева говорила, что тем, как почувствовала себя плохо, примерно полтора месяца практически не выходила из дома. Она посещала только магазин и аптеки, при этом обязательно брала с собой маску.